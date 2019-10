Celstraf voor vluchtende winkeldief die man van trap duwde

Een 34-jarige man uit Roemenië is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor diefstal met geweld en mishandeling. Na een winkeldiefstal op 12 mei in een drogisterij op station Utrecht Centraal sloeg de man op de vlucht. Tijdens die vlucht duwde hij een reiziger op een trap omver. Die viel daardoor acht treden naar beneden en raakte zwaargewond. Dit, plus het feit dat de man daarna zijn vlucht vervolgde, rekent de politierechter hem zwaar aan.

Duw

De verdachte stal op 12 mei twee potjes damescrème bij een drogisterij op Utrecht Centraal. Toen een winkelmedewerker de diefstal in de gaten kreeg, sloeg de man, samen met een medeverdachte, op de vlucht. Op de trap richting spoor 11 en 12 ging het mis. De verdachte duwde tijdens zijn vlucht een reiziger van de trap. Het slachtoffer viel naar beneden en raakte door de klap bewusteloos. Naast een gebroken neus liep hij ook een gescheurde wenkbrauw en lip en een hersenschudding op. De verdachte zei op zitting dat hij het slachtoffer inderdaad geduwd heeft om te kunnen vluchten. Hij nam op de trap meerdere treden tegelijk, verloor zijn evenwicht en duwde het slachtoffer daarbij. Hij erkent dat het zijn schuld is dat het slachtoffer zwaargewond is geraakt. De verdachte verklaarde daar ook spijt van te hebben.

Vlucht

Nadat de verdachte het slachtoffer omver had geduwd, staakte hij zijn vlucht niet en liet hij het slachtoffer aan zijn lot over. Beelden van het incident zijn vervolgens gebruikt om de verdachte op te sporen. Twee maanden na het incident meldde de politie dat de identiteit van de verdachte bekend was. Toch wist hij nog lang uit handen van de politie te blijven. Begin deze maand werd de man opgepakt in Frankrijk. Het feit dat de man is gevlucht, terwijl hij wist dat hij gezocht werd, weegt de politierechter strafverzwarend mee.

Bewust risico

De verdachte verklaarde tijdens de zitting dat hij het slachtoffer wel geduwd heeft, maar dat hij dit niet deed om hem opzettelijk letsel toe te brengen. Volgens de politierechter staat vast dat de verdachte wilde vluchten na een diefstal en dat hij daarbij iemand op de trap een duw gaf. Hij heeft hiermee bewust het risico genomen dat het slachtoffer zou kunnen vallen en gewond zou kunnen raken. Dat maakt dat hij volgens de politierechter ook schuldig is aan mishandeling. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.