Vleesveehandelaar verdacht door NVWA van vervalsen certificaten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert een opsporingsonderzoek uit naar een vleesveehandelaar in de provincie Noord-Brabant. 'Het bedrijf wordt verdacht van fraude met certificaten voor het transport van levende dieren', zo meldt de NVWA donderdag.

Doorzoeking bedrijf

'Inspecteurs en rechercheurs van de NVWA hebben woensdag 16 oktober het bedrijf doorzocht. Daarbij hebben zij onder meer administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht', aldus de NVWA. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

2 sterren Beter Leven keurmerk

De vleesveehandelaar wordt ervan verdacht certificaten uit het computersysteem TRACES (TRAde Control and Expert System) te vervalsen. Zo voldoen de dieren die hij importeert op papier aan het 2 sterren Beter Leven keurmerk. In TRACES brengen EU-lidstaten elkaar onder andere op de hoogte van zendingen levende dieren. Daarbij wordt ook de reistijd vermeld. Eén van de voorwaarden voor het 2 sterren Beter Leven keurmerk is dat de reistijd niet langer dan 10,5 uur mag zijn.

Controleurs van het Beter Leven keurmerk

De verdachte handelaar levert bij sommige geïmporteerde dieren vermoedelijk het originele TRACES-certificaat met daarop een reistijd van meer dan 10,5 uur en een vervalst exemplaar met een kortere reistijd aan veehouders. Op deze manier kunnen de veehouders het origineel tonen bij een controle door de NVWA en een vervalst certificaat wanneer controleurs van het Beter Leven keurmerk langskomen.

Toegang tot TRACES

Om deze vorm van fraude een stuk lastiger te maken, heeft de NVWA de controleurs van het Beter Leven keurmerk toegang gegeven tot TRACES. Zo kunnen zij zelf de originele certificaten inzien.

Fraude is ondermijnend

Deze vorm van fraude ondermijnt het consumentenvertrouwen in eerlijk eten en er is sprake van oneerlijke concurrentie. Bovendien ondermijnt het vervalsen van TRACES-certificaten het vertrouwen in officiële documenten. Daarom pakt de overheid deze fraude aan.