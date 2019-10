Tieners maken nep-account leraar en vragen onder zijn naam om naaktfoto's aan leerlingen

Ze maakten onder zijn naam een account aan en vroegen leerlingen van zijn school in Schagen onder zijn naam om naaktfoto's. Toen de betreffende docent doorkreeg, dat er misbruik werd gemaakt van zijn naam en foto, is hij naar de politie gestapt om aangifte te doen. Er bleken drie (oud)leerlingen van dezelfde school achter het account te zitten. Volgens de politie is het bewijs overduidelijk. Dit meldt onder meer NH Nieuws.

De twee verdachten van 16 en 17 jaar kregen een Haltstraf. De andere 17-jarige had deze straf al eerder gehad en staat daarom binnenkort voor de rechter. Er zijn overigens geen naaktfoto's verstuurd naar de jongeren, zo weet de regionale omroep.