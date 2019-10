Slogan Eurovisiesongfestival 2020 is 'Open up'

De slogan en het achterliggende verhaal zijn de basis voor alle creatieven keuzes die worden gemaakt rondom de drie live shows en het evenement in Rotterdam, zo schrijft AVRO/TROS. Executive producer Sietse Bakker: 'We hebben gezocht naar een thema dat vertelt waar Nederland voor staat; een land met een open blik naar de wereld, waar we onze mening, met respect voor elkaar, niet onder stoelen of banken steken," Met deze slogan nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek.'

Open up to....

Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog werd het Eurovisie Songfestival bedacht om Europa dichter bij elkaar te brengen door middel van muziek. Het festival heeft zich daarna continue opengesteld voor nieuwe landen, nieuw talent en nieuwe technologie. In 2020 vindt de 65ste editie plaats in Rotterdam, 75 jaar na de bevrijding van Nederland en 80 jaar na het bombardement op de stad. Bakker: 'Het moment waarop we straks misschien wel 200 miljoen kijkers vanuit Europa en de wereld verwelkomen in Nederland en Rotterdam maakt deze gelegenheid extra bijzonder. De slogan ‘Open Up’ is bedoeld om aan te vullen; Open up to each other. Open up to music. Open up to Rotterdam. Open up to… vul maar in! Voel de vrijheid om deze slogan op je eigen manier aan te vullen. Zo leren we elkaar ook nog eens beter kennen!'

De halve finales van het songfestival worden volgend jaar gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei. De finale is op 16 mei. De kaartverkoop start naar verwachting voor de feestdagen.