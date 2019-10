OM eist 15 jaar cel voor doodslag op compagnon

Compagnon

Terwijl het slachtoffer op 3 augustus 2018 nietsvermoedend de trap van zijn Alphense bedrijfspand aan de Ondernemingsweg opliep, werd hij van achteren aangevallen met (onder meer) een bijl en zo om het leven gebracht. Het OM is ervan overtuigd dat zijn 59-jarige zakenpartner hiervoor verantwoordelijk is. Financiële perikelen in het bedrijf zouden de Alphenaar tot zijn gruwelijke daad hebben gebracht.

Niet direct verdacht

Een doodnormale man met een eigen bedrijf en een gezin. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Dus wanneer de Alphenaar die vrijdagochtend even voor half negen 112 belt, wordt hij niet direct verdacht. De man meldt dat hij zojuist zijn compagnon heeft gevonden. Op de trap van hun bedrijfspand in een plas bloed met een gapende hoofdwond. De hulpdiensten rukken uit en stellen vast dat de man is overleden. Een strafrechtelijk onderzoek gaat van start.

Bloedspatpatroon

En al snel begint het bewijs tegen de Alphenaar zich op te stapelen. Zo blijkt er op zijn kleding bloed van het slachtoffer te zitten. En niet alleen dat. Het spatpatroon kan volgens deskundigen alleen zijn ontstaan wanneer er met kracht in nog vloeibaar bloed is geslagen. Er zitten zelfs spatten aan de achterkant van zijn shirt. Verder zitten er op de gloednieuwe schoenen van verdachte koffievlekken. Ook dat kan kloppen. Want het slachtoffer had - toen hij de trap opliep - een mok koffie in zijn handen die hij tijdens de onverwachte aanval heeft laten vallen.

Auto-elektronica

De verdachte biedt voor dit alles geen aannemelijke verklaring. Hij houdt bij hoog en bij laag vol dat hij rond 7.45 uur zijn huis verliet, eerst langs het postkantoor ging en daarna naar het bedrijfspand waar hij zijn compagnon vond. Helaas voor hem vertelt de uitgelezen elektronica van zijn auto een ander verhaal. Daaruit blijkt dat de auto om 7.10 uur is gestart en toen vijf kilometer heeft gereden. Dat komt overeen met de afstand van het huis van de verdachte naar het bedrijfspand. Opgevraagde camerabeelden langs de route bevestigen dat de auto rond die tijd de weg van huis naar werk heeft afgelegd. Ook zijn telefoon plaatst verdachte rond 7.15 uur in of bij het bedrijfspand. En rond 7.20 is er op de computer van de verdachte ingelogd met zijn wachtwoord.

Moordwapens

Verder brengt het uitkammen van de omgeving de moordwapens aan het licht. In de sloot achter het pand worden weken later een bijl en een onkruidwieder gevonden. Die passen bij het letsel van het slachtoffer. Op de onkruidwieder is tevens bloed van het slachtoffer aangetroffen.

In de bosjes aan de voorkant van het pand vindt een politiehond een vuilniszak met daarop de vingerafdrukken van verdachte. In de zak zitten onder meer een stuk touw en een geel vaatdoekje. Op beide zit bloed van het slachtoffer. Die heeft bovendien ook striemen in zijn nek alsof iemand hem met een touw heeft gewurgd. Vezels van een geel vaatdoekje zijn ook aangetroffen aan de voorzijde van de broek van verdachte. Alsof hij daar iets heeft weggepoetst.

Financieel motief

De politie doet financieel onderzoek. Daaruit blijkt dat het niet goed ging met het bedrijf. Ook volgt eruit dat de 59-jarige Alphenaar (die de financiën deed) zichzelf heeft begunstigd ten nadele van zijn compagnon. En dat het slachtoffer daar achter was gekomen en hem daarmee had geconfronteerd. In reactie daarop heeft verdachte bankafschriften vervalst en die zijn compagnon voorgeschoteld. In de financiële perikelen van het bedrijf ligt waarschijnlijk het motief voor de doodslag op zijn compagnon.

'De schijn van succesvolle zakenman'

Of zoals de officier van justitie op zitting zei: 'Het beeld rijst op van een man die koste wat kost, de schijn hoog wil houden. De schijn van succesvolle zakenman, betrouwbare compagnon, kostwinner van zijn gezin. Een man echter die die schone schijn ziet afbrokkelen doordat zijn inkomsten teruglopen. Die dat nauwelijks kan verkroppen en ervoor kiest om daar thuis niets over te vertellen. Die in plaats daarvan liever zijn zakenpartner benadeelt. En als die zakenpartner daar achterkomt, kiest voor de meest, ‘radicale oplossing’ van zijn probleem.' Dat hij daarna nog op de uitvaart van zijn compagnon het woord durfde te nemen, vervult de familie van het slachtoffer met terugwerkende kracht met afschuw. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.