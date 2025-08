TOYOTA GAZOO Racing introduceert spectaculaire GR Yaris Aero Performance

De GR Yaris is een high-performance hatchback die echt is ontstaan in de motorsport en is geïnspireerd op de winnende combinatie van kracht, evenwicht en nauwkeurige besturing van de GR YARIS Rally1-raceauto die deelneemt aan het FIA World Rally Championship (WRC).