Defensie gaat komende week met vliegtuig voedsel droppen in Gaza

Nederland draagt vanaf 8 augustus bij aan het leveren van noodhulp aan de bevolking in Gaza. 'Dat gebeurt in de vorm van airdrops van voedsel en humanitaire goederen', dit meldt het ministerie van Defensie.

C-130 Transportvliegtuig

'Hiervoor zet Defensie vanaf Jordanië een C-130 transportvliegtuig in', meldden de ministers Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken en Ruben Brekelmans van Defensie aan de Tweede Kamer.

Scenario van hongersnood

De voedselcrisis in Gaza is dusdanig verslechterd dat zich volgens de Integrated Food Security Phase Classification (IPC-schaal) een scenario van hongersnood ontvouwt. Grote aantallen truckladingen met hulpgoederen staan klaar om de Gazastrook in te gaan, maar hebben te maken met belemmeringen. Daarom is nu gekozen om de humanitaire hulp gericht aan te vullen met airdrops. Daarbij benadrukt het kabinet dat de droppings via de lucht niets afdoen aan het belang van de hulp via land.

Partners

Nederland voert de operatie uit via de lucht in samenwerking met internationale partners. Deze partners zijn Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Luxemburg, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook andere landen overwegen bij te dragen. Jordanië coördineert de inzet.

Niet zonder risico

Airdrops zijn echter niet zonder gevaar. Zo is er een risico dat er burgers geraakt kunnen worden door de pakketten. Daarnaast is er beperkt zicht op wat er met de goederen gebeurt. Om de risico’s zo klein mogelijk te maken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Samen met de Jordaanse autoriteiten worden geschikte locaties om de drops uit te voeren geselecteerd en gemonitord. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar een tijdstip bij daglicht, maar ook naar weercondities en de wijze van droppen. Als de nauwkeurigheid van de drop in het geding komt, wordt deze niet uitgevoerd.

Toegang over land prioriteit

Toegang over land voor professionele, gemandateerde hulporganisaties blijft voor het kabinet de prioriteit. Dit is de meest effectieve manier om op grote schaal hulpgoederen te leveren. Nederland blijft zich met onder meer diplomatieke druk inzetten voor onmiddellijke, ongehinderde en veilige toegang van humanitaire hulp. De verwachte inzet van airdrops is vooralsnog 2 weken.