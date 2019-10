Rutte heeft het gehad met belmenu's: 'Als je de overheid nodig hebt wil je met een gewoon mens spreken'

Premier Rutte vindt dat ondanks het feit dat veel zaken tegenwoordig digitaal geregeld worden de overheid altijd via de post of telefonisch bereikbaar moet zijn.

Dit liet hij weten tijdens het jaarcongres van de Nationale Ombudsman. Volgens hem moet iedereen die contact opneemt met de overheid 'een gewoon mens' aan de lijn kunnen krjigen en niet vastlopen in belmenu's. Rutte: 'Uiteindelijk moet je iemand aan de lijn kunnen krijgen die je kan vertellen hoe het zit.' Dit schrijft het AD donderdag.

Tijdens het congres merkte de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen op dat de overheid voor steeds meer burgers 'uit het zicht' verdwijnt. Daarom pleitte hij voor één loket in elke gemeente voor alle denkbare vragen. Ook Rutte vindt persoonlijk contact heel belangrijk. Rutte: 'Soms heb je de overheid even nodig: je wilt je paspoort bijvoorbeeld verlengen, er is een probleem met je toeslag of er gaat iets fout in jouw wijk en je wilt de politie spreken. Op dat soort momenten hoop je niet in een belmenu terecht te komen, maar een gewoon mens aan de lijn te krijgen aan wie je je verhaal kunt doen.'

In zijn eigen familiekring maakte Rutte het mee dat het al ingewikkkeld is om een persoonsgebonden budget aan te vragen, zo schrijft de krant. Rutte: 'Als je daarnaast ook nog een traplift wilt, moet je behoorlijk hoogopgeleid zijn.'