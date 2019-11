Piloot geeft per ongeluk kapingsalarm op Schiphol

Groot alarm

Op beleidsniveau is ook hoog opgeschaald naar GRIP-3. Hierdoor kunnen er snel besluiten worden genomen. Ook zijn de gates D3, D4 en D6 ontruimd.

Er zou een verdachte situatie in een vliegtuig van Air Europe zijn. Hiervoor zou een arrestatieteam van de Marechaussee aanwezig zijn.

Volgens De Marechaussee zijn passagiers en crew veilig uit het vliegtuig en zal er verder onderzoek gedaan worden. Ook alle gates en vliegverkeer is weer vrijgegeven.

Air Europe laat weten dat het personeel van de cabine per ongeluk een kapingsalarm hebben afgegeven.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.