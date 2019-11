Neergestoken man overlijdt voor de deur van ziekenhuis

Een 64-jarige man is zaterdagmorgen rond 11.00 uur voor de deur van het ziekenhuis aan de Albert Schweitzerplaats in Dordrecht overleden. Hij werd naar de eerste hulp vervoerd nadat hij was neergestoken, maar die hulp bleek voor het slachtoffer te laat. Een 39-jarige man uit Dordrecht is aangehouden.