Onterechte stopzetting toeslagen kinderopvang was bekend op hoogste niveau Belastingdienst

Dit blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een WOB-verzoek van RTL Nieuws en dagblad Trouw. De Tweede Kamer wil nu van staatssecretaris Snel (Trouw) weten wie er verantwoordelijk was voor het onrechtmatig handelen door ambtenaren. Snel moet zo spoedig mogelijk komen met een feitenrelaas en een tijdslijn.

De Commissie-Donner concludeerde afgelopen donderdag al dat de Belastingdienst de fout in was gegaan bij onderzoeken naar mogelijke fraude met kinderopvangtoeslag. De ambtelijke leiding legde de wet naast zich neer om de aanpak van de veronderstelde fraude ruim baan te geven. De eerste verantwoordelijke hiervoor was toenmalig algemeen directeur van de Belastingdienst Hans Blokpoel. In een verslag uit november 2013 staat: 'Blokpoel wil echt alles dichtdraaien, dus ook toeslagen, zelfs als die waarschijnlijk wel goed zijn.' Hierdoor kregen 300 gezinnen onterecht geen toeslag meer en de al ontvangen toeslag moest in één keer worden terugbetaald. De gezinnen kwamen hierdoor in grote problemen. De Commissie Donner stelt nut dat ouders recht hebben op terugbetaling en een schadevergoeding.

Reacties

In een reactie zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op Twitter: 'Arme ouders, die zo in een rechtsstaat behandeld zijn.' Zijn SP-collega Leijten prijst de journalisten die de documenten boven tafel hebben gekregen en verwijt de overheid een doofpotbeleid.

Ook nog onderzoek naar klokkenluider

Uit de ambtelijke nota's is ook nog gebleken dat ambtenaren op het ministerie van Financiën een onderzoek wilden instellen naar de klokkenlkuider, de ambtenaar die ervoor zorgde at sommige ontlastende stukken alsnog terecht kwamen bij procederende ouders. Vervolgens werd de klokkenluider op non-actief gezet met de bedoeling hem te ontslaan. Dit werd pas teruggedraaid na onthullingen van RTL Nieuws en Trouw, en de Kamer de staatssecretaris dwong tot eerherstel voor de klokkenluider.