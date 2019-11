Oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens start omroep Ongehoord Nederland, voor mensen die zich niet gehoord voelen

Na WNL en PowNed wil ook Ongehoord Nederland een plek veroveren in het publieke bestel. Behalve Karskens en Berckmoes zijn ook acteur en schrijver Haye van der Heijden en journalist Joost Niemöller abij de oprichting van de nieuwe omroep betrokken. Om het publieke bestel te veroveren hebben ze steun gezocht bij PVV en Forum voor Democratie. Dit schrijft het AD maandag.

Het is de bedoeling dat de nieuwe omroep televisie- en radioprogramma's gaat maken over onder meer de bezorgdheid om migratie, de 'zin en onzin' van klimaatverandering, de Zwarte Piet-discussie en met een kritisch geluid naar de Europese Unie. Die programma's moeten een stem geven aan mensen die zich volgens de oprichters door de NPO niet gehoord voelen. In het AD zegt Karskens: 'Nederland verandert langzaam in een heel nauwe maatschappij waarin problemen als massamigratie niet meer worden benoemd. Wij willen een stem zijn voor mensen die de Nederlandse cultuur hoog hebben zitten en terugverlangen naar de tijd dat je nog alles kon zeggen. Zonder politiek correct te hoeven zijn. De authentieke vrijheidsdrang die in Nederland hoog stond aangeschreven, is heel beperkt geworden. Ik voel me verplicht daar iets tegen te doen.'

Karskens en Berckmoes geven ook aan waarom ze zich niet willen aansluiten bij rechtse omroepen zoals PowNed en WNL. Karskens tegen de krant: 'We zijn niet links of rechts, maar onafhankelijk. Wij willen een tegengeluid laten horen en de eenzijdigheid tegengaan. Wij lanceren vandaag onze website ongehoordnederland.nl waar mensen die zich ongehoord voelen, een minuut filmtijd krijgen om hun zegje te doen. Ik laat me graag verrassen om iets van anderen te leren.'