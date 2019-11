Dronken automobilist op bureau opgehaald door dronken vrouw in auto

De politie heeft in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 november 2019 een 30-jarige man en een 24-jarige vrouw uit België aangehouden nadat ze beide met teveel alcohol achter het stuur betrapt werden. De man was bovendien ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Belgisch kenteken

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid gaven omstreeks 03.30 uur op de A16 bij Dordrecht een auto met Belgisch kenteken een stopteken omdat ze een controle wilden uitvoeren. De bestuurder gaf echter geen gevolg aan het stopteken. Ook een tweede stopteken werd door de bestuurder niet opgevolgd. Hij volgde in eerste instantie wel maar ging er vervolgens toch weer vandoor in de richting België. Na een korte achtervolging kon de auto later bij de afrit Zevenbergschen Hoek toch worden klemgereden.

Alcohollucht

De collega’s roken bij de controle direct een sterke alcohollucht. Uit de blaastest bleek dat de 30-jarige man inderdaad teveel alcohol had genuttigd. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor de ademanalyse. In de auto bevond zich ook nog een 24-jarige vrouw. Ook zij had kennelijk teveel alcohol genuttigd. Zij bleef in de auto achter en haar werd direct verteld dat ze niet mocht gaan rijden omdat ze zich dan ook strafbaar zou maken. Bij de ademanalyse aan het bureau bleek dat de man 1.3 promille alcohol (560ugl) in zijn bloed had, waar 0.5 maximaal is toegestaan. Daar bleek ook dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

Verbazing

Nadat de bestuurder op het bureau de ademanalyse had afgelegd kreeg hij een dagvaarding uitgereikt om zich bij de politierechter te verantwoorden. Hierna belde hij met iemand die hem kon komen ophalen. Tot grote verbazing van de agenten, kwam de vrouwelijke passagier van eerder, nu als bestuurder, met de auto aangereden. Ook zij was onder invloed van alcohol en moest een ademanalyse afleggen. Hieruit bleek dat zij zoveel had gedronken dat haar rijbewijs direct werd ingevorderd (1,5 promille/685ugl). Ook zij zal zich met een dagvaarding op zak moeten verantwoorden aan de politierechter te Breda.