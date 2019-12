Man die met mes op agenten afkwam in Arnhem neergeschoten

Vrijdagavond rond 19.00 uur heeft de politie in Arnhem op de Eindhovenlaan een man neergeschoten. Dit meldt de politie vrijdagavond.

In been geschoten

'Agenten verrichten onderzoek naar een mogelijk geweldsincident waar de man bij betrokken was. De man kwam met een mes op de agenten af', aldus de politie. Ondanks het gebruik van pepperspray en het lossen van een waarschuwingsschot, bleef de man bedreigend naar de agenten. Vervolgens is op de benen van de verdachte geschoten. Daardoor stopte de dreiging. De verdachte is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor medische behandeling.

Rijksrecherche

Op dit moment wordt ter plaatse onderzoek gedaan door forensische opsporing. Ook de Rijksrecherche doet onderzoek. De inzet van geweld is aan strenge voorwaarden verbonden en wordt altijd achteraf getoetst en beoordeeld. In verband met dit onderzoek doet de politie op dit moment geen verdere mededelingen.