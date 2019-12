Milieuzone Rotterdam wordt opgeheven

De milieuzone voor personenauto’s in Rotterdam wordt opgeheven. Dat gebeurt in twee stappen. Sinds 1 juli 2018 worden benzineauto’s van vóór 1 januari 1992 weer toegelaten en per 1 januari 2020 worden dieselauto’s van vóór 1 januari 2001 weer toegelaten.