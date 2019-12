Bezorger beroofd van ''kostbare'' lachgasflessen

Maar ook nog zonder het verbod is het handel, zo bleek gisteren in Rotterdam. Een bezorger reed in zijn bus met lachgasflessen naar het bezorgadres aan de Schoordijk in Rotterdam-Zuid. Iets daarvoor, aan de Emelissedijk, werd de bestuurder onder bedreiging van een vuurwapen overvallen door drie mannen. Het slachtoffer kon wegrennen en de politie bellen.

Agenten konden in de buurt met de bezorger en meerdere getuigen praten. Inmiddels was het lachgas uit de bus verdwenen, dus de zoektocht naar de verdachten, werd geopend. Helaas nog zonder resultaat. Er is een buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden veilig gesteld. Ook zoekt de politie nog getuigen.