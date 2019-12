Waar moet je op letten bij het aanschaffen van lenzen?

Draag je al jaren een bril en ben je eigenlijk wel toe aan een overstap naar lenzen? Dan staan je een flink aantal keuzes te wachten. Want welke lenzen passen eigenlijk het beste bij jouw ogen? Draag je ze continu, of kun je ze toch beter regelmatig vervangen? En waar let je eigenlijk allemaal op bij de aanschaf? We geven je een aantal handige tips!

1. Laat je adviseren door een specialist

Om te beginnen is het natuurlijk ontzettend belangrijk om je te laten adviseren door een specialist zodat je op een later moment makkelijk een doordachte keuze kunt maken. Laat om te beginnen een oogmeting maken en leg je voorkeuren en levensstijl uit aan de specialist zodat je samen tot een aantal mogelijkheden kunt komen.

2. Daglenzen of meerdaagse lenzen?

Je kunt in de meeste gevallen kiezen tussen een daglens of een meerdaagse lens. Hoewel een daglens relatief duur is in vergelijking met een meerdaagse lens, zijn ze wel weer bij uitstek geschikt voor gevoelige ogen: ze moeten namelijk iedere dag vervangen worden. Meerdaagse lenzen kunnen langer dan een dag gedragen worden en kunnen in de bijbehorende lenzenvloeistof langer goed blijven. De meest voorkomende meerdaagse lenzen zijn weeklenzen of maandlenzen zoals de Air Optix Aqua lenzen die door een speciaal plasma extra comfortabel zitten.

3. Of toch nachtlenzen?

Naast de daglenzen en meerdaagse lenzen is er nog een mogelijkheid; nachtlenzen. Deze lenzen draag je alleen ‘s nachts wanneer je aan het slapen bent. De lenzen vormen je ogen zodat je overdag geen lenzen nodig hebt. Of dit een mogelijkheid voor jou is hangt natuurlijk af van het oordeel van je specialist. Houd in ieder geval rekening met het feit dat de nachtlenzen wel even wennen zijn.

4. Harde of zachte lenzen?

Dan heb je nog de keuze tussen harde of zachte lenzen: iedere variant zo met zijn eigen voor- en nadelen. Een zachte variant kan comfortabel zitten maar zeker in het begin wat lastig zijn om in te doen. Daarnaast is ieder mens natuurlijk anders en zijn er ook genoeg lenzendragers die absolute voorkeur hebben voor harde lenzen (die zijn daarnaast ook nog eens een tikkie goedkoper).

5. Vergeet de vloeistof niet

Draag je meerdaagse lenzen? Dan moeten de lenzen regelmatig in de lenzenvloeistof gelegd worden. Daarnaast kan lenzenvloeistof erg handig zijn om lenzen schoon te maken of uitgedroogde ogen te voorkomen. Vergeet dus ook deze absoluut niet wanneer je aan het winkelen gaat!