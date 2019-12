Overleden na beroving

Maandagavond is bij een steekincident in Hoofddorp een 64-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Dit heeft de politie maandagavond bekendgemaakt.

Traumahelikopter

De man stond rond 20.50 uur samen met zijn vrouw geld te pinnen en werd overvallen door 2 mannen op het winkelcentrum Toolenburg aan de Markenburg. Er ontstond een worsteling, waarbij de man werd gestoken en hij levensgevaarlijk gewond raakte. De medische hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Twee verdachten voortvluchtig

Twee verdachten in het zwart gekleed zijn gevlucht. Zij zijn er in de richting van de Dirk van de Broek vandoor gegaan. 'Het gaat om twee mannen, eentje met helm, in het zwart gekleed. De andere draagt een zwarte Northface jas met capuchon. Familie van de neergestoken man is door de politie opgevangen. De politie is een onderzoek gestart.