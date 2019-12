Begin 2020 meer duidelijkheid over inwerkingtreding regels wietexperiment

De Eerste Kamer heeft op 12 november 2019 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Daarmee is al een belangrijke stap gezet om het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen mogelijk te maken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Maar voor de verdere inrichting van het wietteeltexperiment is ook de vaststelling van ontwerpbesluit en een ministeriële regeling van belang. Het ontwerpbesluit ligt nu nog voor advies bij de Raad van State. Zodra de Raad van State haar advies heeft uitgebracht, kunnen de nodige vervolgstappen in het wetgevingsproces worden gezet. Wanneer duidelijk is dat de wet- en regelgeving voor het experiment in werking kan treden, wordt dat ook op deze website bekend gemaakt. Naar verwachting volgt die informatie begin 2020.