Gewonde man in auto langs A58

De politie trof in het voertuig een gewonde man aan. Omdat de toedracht van zijn verwondingen onduidelijk zijn, is de bestuurder aangehouden.

Die avond kwamen er rond 22.15 uur meerdere meldingen binnen over de auto, waarbij een man gevaarlijk langs de weg zou lopen. Toen de politie arriveerde, trof zij de desbetreffende man aan. Ook trof zij in de auto een gewonde man aan. Deze 59-jarige Belg werd vanwege zijn verwondingen direct overgebracht naar het ziekenhuis. De man die langs de weg liep, bleek de bestuurder. Omdat de verwondingen van het slachtoffer niet duiden op een verkeersongeval, en de bestuurder geen duidelijke verklaring kon geven, werd de 25-jarige Belg aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Het vermoeden bestaat dat beide mannen diezelfde avond in de bruine Nissan Qashqai, voorzien van een Belgisch kenteken, in Tilburg zijn geweest. Omdat het op dit moment niet duidelijk is hoe de 59-jarige man gewond is geraakt, roept de politie getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.