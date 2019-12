Vrouw doodgestoken in Hengelo, man aangehouden

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een steekincident in Hengelo een vrouw om het leven gekomen.

Het steekincident gebeurde rond 02.00 uur in de straat Hampshire. Dit meldt Politie Overijssel woensdag. Toen de politie na een melding bij de vrouw aankwam, was zij al overleden. Over haar identiteit is nog niets bekendgemaakt.

De politie heeft inmiddels een man aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. De politie vraagt mensen die in de buurt iets verdachts hebben gezien, kleding of andere voorwerpen hebben gezien of aangetroffen zich te melden.