10 jaar cel voor bijdrage aan internationale drugshandel

De rechtbank veroordeelt een 31-jarige man uit Tricht tot een gevangenisstraf van 10 jaar. De man maakt zich schuldig aan het plegen van meerdere drugsgerelateerde feiten, waaronder het in- en uitvoeren van cocaïne.

Zo voerde de man 165 kilo cocaïne in. Daarnaast trof hij één keer voorbereidingshandelingen voor de invoer van 50 kilo cocaïne. Ook had de man 126 kilo cocaïne in bezit. Daarvan leverde hij 12 kilo af en exporteerde hij meerdere blokken cocaïne naar Duitsland. Ten slotte probeerde de man een ander uit te lokken om iemand af te persen en te bedreigen.

Gekraakte cryptocommunicatie



De veroordeling is met name gebaseerd op bewijsmateriaal afkomstig van gekraakte cryptocommunicatie (SkyECC, EncroChat en Signal), waarin de man met anderen sprak over zijn betrokkenheid bij drugshandel en geweldsfeiten. De man wilde voor de inhoud van de aan hem toegeschreven berichten geen verklaring geven; hij beriep zich op zijn zwijgrecht.

Gevoelens van onveiligheid



De rechtbank vindt de door de man gepleegde feiten zeer ernstig. Harddrugs vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Drugshandel gaat bovendien direct dan wel indirect gepaard met andere vormen van (zware) criminaliteit, met alle gevolgen van dien. Dit alles leidde de laatste jaren in ernstige en toenemende mate tot gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

De rechtbank oordeelt dat de man kennelijk geen boodschap heeft gehad aan deze gevolgen, maar er alleen op uit is geweest om er financieel beter van te worden. Ook de poging van de man om een ander uit te lokken iemand af te persen en te bedreigen roept binnen de maatschappij angst en weerzin op en zorgt voor een groot gevoel van onrust en onveiligheid. De combinatie van deze feiten laat volgens de rechtbank zien dat de man er niet voor terugdeinst een wezenlijke bijdrage te leveren aan de - met geweld gepaard gaande - internationale drugshandel die een steeds grotere ontwrichtende werking heeft in Nederland.

Andere straf dan eis



De officier van justitie had een gevangenisstraf van 12 jaar geëist. De rechtbank komt tot een iets lagere straf, omdat de rechtbank tot een veroordeling komt voor minder strafbare feiten.