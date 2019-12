Aanhouding na mishandeling journalisten in Den Haag

Gewond

'De mishandeling vond plaats in de nacht van zondag 29 december op maandag 30 december rond 00.30 uur in de Duinstraat, bij de hoek met de Kolenwagenslag. Beide slachtoffers raakten gewond en lieten zich behandelen bij de huisarts en het ziekenhuis.

Verdachte aangehouden

De fotografen waren aan het werk toen zij slachtoffer werden van de mishandeling. De verdachte ging er na de mishandeling direct vandoor. De twee slachtoffers belden na het geweldincident de politie en deden aangifte. Onderzoek leidde naar de 51-jarige verdachte. Hij zit vast en wordt gehoord.

Positie journalisten tegen agressie en geweld versterkt

Politie en Openbaar Ministerie geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen professionals met een publieke taak, waaronder journalisten. Lik-op- stuk-beleid wordt zo veel mogelijk toegepast en het OM hanteert een hogere strafeis die is vastgelegd in de richtlijnen. In de OM-aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003) is daarom vanaf 1 april 2019 een paragraaf opgenomen over de extra bescherming van journalisten