Auto op verlaten parkeerterrein Sint-Michielsgestel uitgebrand

Op het parkeerterrein bij hockeyclub MHC de Dommel aan de Zegenwerp in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond een auto volledig uitgebrand. Rond 22.15 uur werd de brand opgemerkt en rukte de brandweer uit.

Volledig uitgebrand

In eerste instantie voor een buitenbrand maar al snel werd duidelijk dat het een autobrand was. Bij het voertuig was niemand meer aanwezig. De auto brandde volledig uit en de brandweer doofde de vlammen. De politie onderzoekt de herkomst van het voertuig. Mogelijk is het voertuig gestolen en op de verlaten parkeerplaats gedumpt en in brand gestoken.