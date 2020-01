Man (19) gewond na steekincident in Oostzaan

Conflict

'Hij bleek gestoken te zijn na een conflict met een bezoeker in de woning. Deze verdachte was na het geweldincident weggevlucht', aldus de politie. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de identiteit van de verdachte. Het 19-jarige slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Oproep bezoekers

De politie doet onderzoek en heeft inmiddels meerdere getuigen gesproken, die in de woning aanwezig waren. Niet alle bezoekers waren echter nog aanwezig, toen de politie in de woning kwam en daarom roept de politie die getuigen op om zich alsnog te melden bij de districtsrecherche in Zaandam via tel.nr. 0900-8844