Provincie Drenthe krijgt 6 verplaatsbare waterstofvulpunten in 2020-2021

Er komen in 2020-2021 zes waterstofvulpunten in de provincie Drenthe. 'Dit om het rijden op waterstof aan te jagen', zo heeft de provincie Drenthe laten weten.

Vijf openbare vulpunten

Het gaat om vijf openbare vulpunten die samen een dekkend netwerk vormen in de provincie en één vulpunt op het terrein van installatiebedrijf Vriend in Coevorden. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: 'Als college willen we beide projecten ondersteunen om het rijden op waterstof en de realisatie van waterstofvulpunten te stimuleren. We dragen financieel bij aan het initiatief van Vriend en zijn voornemens dat ook te doen voor de vijf openbare vulpunten, mits Provinciale Staten daar ook mee in kunnen stemmen'. Provincie Drenthe schaft zelf, in het kader van het aanjagen, ook vier waterstofauto’s aan die binnenkort de weg op gaan.

Verplaatsbare openbare waterstofvulpunten bij tankstations

De vijf openbare vulpunten komen bij bestaande tankstations in Drenthe en zijn flexibel inzetbaar. Dat wil zeggen dat de vulpunten verplaatst kunnen worden naar een andere plek op het moment dat er bij de bestaande tankstations waterstof te verkrijgen is aan de pomp. Het initiatief komt van de bedrijven Resato (producent van waterstofvulpunten) uit Assen en Orange Gas uit Heerenveen. Zij willen vanuit Drenthe het netwerk verder uitbouwen naar Groningen en Friesland. Resato en Orange Gas werken hierin samen met Gasunie en Friesland Lease. De initiatiefnemers willen in juli 2020 het eerste waterstofvulpunt in Drenthe in gebruik nemen. Om de vulpunten te kunnen realiseren krijgen de partijen financiering vanuit de Drentse Energie Organisatie (DEO), het energiefonds van de provincie. DEO gaat ook werken met laagdrempelige leningen om de aanschaf van waterstofauto's te stimuleren.

Installatiebedrijf Vriend op waterstof

De medewerkers van installatiebedrijf Vriend uit Coevorden kunnen al in mei 2020 waterstof tanken. Het bedrijf krijgt een eigen waterstofvulpunt en zes waterstofauto’s. Daarnaast gaat het bedrijf samen met het Opleiding en ontwikkelingsfonds Technische Installatie Bedrijven (OTIB) een educatieve ruimte inrichten om leerlingen en andere belangstellenden kennis te laten maken met waterstof. Ze leren daar wat waterstof is, hoe het wordt gemaakt en hoe het kan worden toegepast. Installatiebedrijf Vriend is in Drenthe koploper op het gebied van duurzaamheid en waterstof en een voorbeeld voor andere ondernemers.