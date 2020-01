Twee bestelwagens gaan in vlammen op

Aan de Hazelaarstraat in Hoogeveen zijn maandagavond twee bestelbusjes in vlammen opgegaan. Een buurtbewoner ontdekte dat er een busje in de brand stond.

Reddingspoging busje buurman mislukt

De gealarmeerde buurman zette snel zijn busje weg die er dicht op geparkeerd stond. Maar had toen nog niet in de gaten dat het vuur al overgeslagen was naar het kunststof van zijn wagen. Beide bestwagens brandden uit. Over de oorzaak van de brand is niets bekend en wordt een onderzoek ingesteld.