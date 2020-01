Soldaat van Oranje - De Musical bekroond met Musical Award voor Unieke Prestatie

10-jarig jubileum in zicht

'Vanwege de ongekend lange speelduur, het unieke bezoekersaantal én de bijdrage aan de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, heeft het bestuur van Stichting Musical Awards besloten een eenmalige prijs in het leven te roepen: Musical Award voor Unieke Prestatie', zo meldt de organisatie.

Pieter van Vollenhoven

Producent Fred Boot ontving de award uit handen van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven. In zijn dankwoord maakte Boot bekend dat de voorstelling nu tot en met oktober te zien zal zijn. Daarmee is het 10-jarig jubileum op 30 oktober in zicht! Inmiddels zagen al meer dan 3 miljoen bezoekers de musical in de TheaterHangaar in Katwijk.

Doorvertellen eigen geschiedenis

Producent Fred Boot: 'Dat het bestuur van het Musical Awards Gala ons een Musical Award voor Unieke Prestatie toekent, is van grote betekenis. Uiteraard zijn wij als productie enorm dankbaar voor deze waardering. De award bevestigt het belang van het doorvertellen van onze eigen geschiedenis. Dat was ook de wens en de hoop van Erik Hazelhoff Roelfzema, die met zijn verhaal de herinnering levend wilde houden. Zijn verhaal is een hommage aan alle mensen die een keuze durfden te maken. De onverzettelijke rechtvaardigheid van juist die mensen eren wij. We hopen het verhaal van Erik Hazelhoff en zijn vrienden nog heel lang te mogen vertellen.'