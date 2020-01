VoiceCowboys: ‘Kies altijd een professionele (Engelse) voice-over’

Het bekende stemmenbureau VoiceCowboys uit Amsterdam is gespecialiseerd in online voice-over stemmen boeken. Deze stemacteurs hebben van het inspreken hun werk gemaakt. Nederlands en Engels zijn daarbij de meest populaire talen op het voice-over platform. Maar waarom is het zo belangrijk om altijd voor een ervaren voice-over te gaan?

Volgens het stemmenbureau zijn er veel hobbyisten actief die denken makkelijk een centje te kunnen verdienen met het inspreken van voice-overs. Feit is echter dat er geen studie professioneel voice-over worden bestaat. En dat, terwijl de drempel om zelf als voice-over aan de slag te gaan zeer laag ligt. Een laptop, usb-microfoon en een KvK-registratie en je bent in principe vandaag nog als Nederlandse of Engelse voice-over in business.

Maar is dat de kwaliteit de markt vraagt? VoiceCowboys denkt van niet. Simpelweg omdat de beste stemmen (gemeten in populariteit en laagste retake-cijfers) ook de voice-overs zijn met de meeste ervaring. Kortom, méér ervaring leidt doorgaans ook tot hogere kwaliteit. Maar kun je dan alleen met zulke professionals werken?

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Wanneer je budget niet toereikend is, bijvoorbeeld minder dan €200 euro voor het inspreken van een bedrijfsfilm of Facebook commercial, dan zou je een beginnend voice-over kunnen overwegen. Belangrijk is wel dat je extra tijd reserveert voor de benodigde ‘retakes’, oftewel heropnames van je voice-over.

Een professionele voice-over weet puur door zijn ervaring vaak direct de juiste tone of voice aan te slaan. En voor die luxe betaal je een beetje extra, maar het bespaart je veel tijd, en vaak ook veel frustratie. Want niet iedere klant zit te wachten op oneindig veel feedbackrondes, en een Nederlandse of Engelse voice-over ziet de bui ook wel hangen als de opdrachtgever belt met “ja, eh.. nog één vraagje…”.

Waarom benoemen we specifiek Engelse voice-overs? Het lijkt erop dat er onervaren voice-overs vaker voorkomt in de Engelse voice-over markt. Kennelijk hebben populaire Engelse marktplaatsen en platforms (met een wereldwijd bereik) de innerlijke voice-over bij veel Engels sprekende freelancers aangewakkerd.

Het verschil met een professioneel voice-over platform als die van VoiceCowboys is dat de selectie 100% handmatig gebeurt. Iedere Nederlandse of Engelse stemacteur wordt aandachtig beluisterd, en na deze uitgebreide soundcheck en review al dan niet toegelaten op het platform. Hierdoor kan iedere klant ervan uitgaan dat de stem een hoge basiskwaliteit levert. Het is uiteraard aan jou voor welke kwaliteit je kiest.