Handgranaat bij restaurant in Diemen naar binnen gegooid

Dinsdagochtend is bij een restaurant aan het Diemerplein in Diemen rond 10.30 uur een handgranaat aangetroffen. Dit meldt de politie dinsdag.

Melding gevel vernield

De politie kreeg dinsdagochtend melding dat de gevel van de eetgelegenheid vernield zou zijn. Binnen werd vervolgens het explosief aangetroffen. Nadat de omgeving was afgezet en specialisten van het Team Explosieven Verkenning het projectiel hadden beoordeeld, werd de hulp ingeschakeld van Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De EOD heeft het projectiel ter plaatse onklaar gemaakt, waarna een groot deel van het Diemerplein weer kon worden vrijgegeven.

Getuigenoproep

Rechercheurs van de Forensische Opsporing hebben sporenonderzoek verricht. De recherche is dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de vernieling van de gevel, dan wel andere informatie hebben over de achtergronden die van belang kan zijn voor het onderzoek.