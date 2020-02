Voetbalwedstrijden Eredivisie afgelost door verwachte storm

De wedstrijden voor zondag 9 februari in de Eredivisie worden afgelast. Na veelvuldig overleg met de Eredivisieclubs, gemeentes, politie en KNVB is geconcludeerd dat door de verwachte weersomstandigheden de veiligheid van de supporters en spelers niet kan worden gewaarborgd. Ook de wedstrijden in het gehele landelijke amateurvoetbal gaan niet door.

Het KNMI heeft voor zondag vanwege de naderende storm Ciara voor het hele land Code Oranje afgekondigd. De storm neemt volgens verwachting naarmate de dag vordert in kracht toe, oplopend tot windstoten met een kracht van 120 kilometer per uur. Omdat het onverantwoord is om in die weersomstandigheden te voetballen en spelers en supporters van en naar stadions en sportcomplexen te laten komen, is besloten om de wedstrijden uit het programma te halen.

Eredivisie

In de Eredivisie gaat het om de wedstrijden FC Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord, Sparta Rotterdam-ADO Den Haag en FC Emmen-FC Twente. De komende dagen wordt in nauw overleg met de clubs, lokale overheden en overige betrokkenen bekeken wanneer deze wedstrijden kunnen worden ingehaald. Gezien de volle speeldagenkalender en de Europa League- en TOTO KNVB Bekerverplichtingen van Ajax en AZ en TOTO KNVB Bekerverplichtingen van Feyenoord en FC Utrecht wordt het een flinke puzzel om een zo gunstig mogelijke inhaaldatum te vinden, maar in de keuze om de wedstrijden van zondag 9 februari af te gelasten, staat de veiligheid van spelers en supporters voorop.

Amateurvoetbal

Ook voor het amateurvoetbal wordt komende week bekeken wanneer de afgelaste wedstrijden kunnen worden ingepland.

Bron: KNVB