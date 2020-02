OM eist 7 jaar cel voor overval met taser op 82-jarige en opsluiten in meterkast

Dinsdag heeft de officier van justitie 7 jaar celstraf geëist tegen drie mannen die op op 10 december 2018 een destijds 82-jarige inwoonster van De Krim op lafhartige wijze hebben overvallen in haar woning en opgesloten in haar meterkast. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

15 uur in meterkast opgesloten

De vrouw wilde december 2018 haar kat naar buiten laten en opende de deur. Plotseling stond zij oog in oog met een man met een bivakmuts. Dan ziet ze een tweede man die een apparaat in haar gezicht duwt dat een knetterend geluid maakt en waar vonken uitkomen. Ze wordt opgesloten in de meterkast. De vrouw zit daar vijftien uur vast.

Drie verdachten

In deze zaak staan drie mannen, een 46-jarige man uit Hoogeveen, een 20-jarige man uit Leeuwarden en een 44-jarige man uit Coevorden terecht voor medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving en medeplegen diefstal. Het slachtoffer bracht de nacht door in de meterkast, waar zij zich amper kon bewegen, beschreef de officier.

Volksdansgroep

De volgende ochtend is de vrouw bevrijd door twee leden van een volksdansgroep, die poolshoogte kwamen nemen toen de vrouw niet verscheen bij de volksdansgroep. Met de overval is een grove inbreuk gemaakt op het gevoel van veiligheid van het slachtoffer, stelde de officier. Hij sprak over een laffe en walgelijke overval.

Oud ijzer venten

Volgens de officier zijn twee van de drie verdachten al voor de overval aan de deur geweest om oud ijzer te venten. De overvallers hebben toen vermoedelijk buit gezien. Ze namen bij de overval onder meer een grasmaaier, een elektrische fiets, een laptop en gouden sieraden mee. Een deel van de goederen is teruggevonden en blijkt via een of meerdere van de betrokkenen te zijn verhandeld.

DNA verdachte op trui van vrouw

'Alle verdachten hebben een rol gehad bij het verplaatsen en verkopen van de buit', concludeerde de officier. Op de trui van de vrouw is DNA aangetroffen van de 20-jarige verdachte. Hij acht voldoende wettig en overtuigend bewezen - ook mede door verklaringen die verdachten zelf hebben afgelegd - dat de drie mannen verantwoordelijk zijn voor de overval op de vrouw.