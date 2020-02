Opnieuw boerenprotest tegen stikstofbeleid

Duizenden boeren hebben zich woensdagmorgen in Den Haag verzameld voor een protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De boeren zijn niet op het Malieveld, zoals vorige demonstratie, maar op de weg tussen de Herengracht en Koekamp.

De gemeente heeft tal van veiligheidsmaatregelen genomen om de demonstratie ordelijk te laten verlopen. Zo is de politie in grote getalen aanwezig en zijn er ook legertrucks ingezet om wegen af te zetten.

Snel- en autoweg

De afspraak met de boeren was dat er niet over de snelweg gereden zou worden. Bij Rolde autoweg N33 is een groep van ongeveer dertig tractoren van de weg gehaald. De bestuurders van de tractoren kregen een bekeuring voor het rijden op de autoweg.

Aanhouding

Bij de demonstratie heeft de politie inmiddels een 34-jarige demonstrant aangehouden. Vanwege het negeren van aanwijzingen wat leidde tot gevaarlijke situaties op de weg.