Dode aangetroffen in Smipelveld

In een huisje op een park in Simpelveld heeft de politie zondagmorgen een stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf. Om exact uit te zoeken wat er gebeurd is, is de Forensische Opsporing een onderzoek begonnen in het huisje aan de Kruinweg.