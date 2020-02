Beveiliging zeer zware last voor politie

De verantwoordelijk hoofdofficier van Justitie Rutger Jeuken laat weten: ‘In Midden-Nederland bijvoorbeeld hebben we nu 350 zaken waar een bepaalde mate van beveiliging nodig is. Dat moeten we doen met hetzelfde aantal mensen als een paar jaar terug, toen we honderd zaken hadden’.

Door de zware druk op de schouders van de politie zegt Jeuken: ‘Het risico bestaat dat mensen fouten gaan maken. Dat ze dreigingen over het hoofd zien en dus bepaalde noodzakelijke maatregelen niet nemen.’

De werkdruk is niet het enige gevaar volgens Jeuken. Ook grijpen criminelen vaker naar zware wapen, waardoor de dreiging groter wordt.