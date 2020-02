Busje met dames strandt in door regen ondergelopen tunnelbak

Op de Heiakkers is maandagavond een busje blijven steken in de tunnelbak onder de N34 van Gieten naar Zuidlaren nadat door het water de motor was afgeslagen. De tunnelbak stond door de hevige regenval vol water.

Afgesloten

De gemeente had uit voorzorg borden geplaatst dat doorgaand rijverkeer was afgesloten het hekwerk stond er wel komende vanuit Eext of dat vanaf de andere kant ook zo was is onbekend.

Lier

Brandweer Annen bracht uitkomst met als enige auto binnen korps Aa en Hunze met een lier voorop de auto. Het was even aanhaken en lieren maar...De twee dames in de auto kwamen met de schrik en droge voeten vrij.