Van Veldhoven lanceert Europees Plastics Pact

Van het plastic om je mueslireep tot je shampoofles: over vijf jaar is al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of te hergebruiken. Dat is een van de doelstellingen waar meer dan 80 ondertekenaars van het Europees Plastics Pact vandaag hun handtekening onder zetten in Brussel. Zodat we zorgen voor minder plastic afval, veel meer hergebruik en veel meer recycling. Het is voor het eerst dat zoveel verschillende partijen, van supermarkt en snoepfabrikant tot overheden, zich hier op Europese schaal gezamenlijk voor inzetten.

Van Veldhoven: “Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, moeten we naast schone energie ook naar schone grondstoffen kijken. Ik vind dat we elk klein beetje plastic in de toekomst opnieuw moeten kunnen gebruiken en zo uit onze oceanen en milieu houden. Zodat we de aarde schoner en gezonder achterlaten aan volgende generaties. Dat is geen gemakkelijke taak, maar door samen te werken met al deze partijen op Europese schaal kàn het wel. Ik ben trots dat we hier vandaag de eerste stappen voor zetten.”

Nederlands pact als voorbeeld

Van Veldhoven is samen met haar Franse en Deense collega trekker geweest van het Europees Plastics Pact. Het idee begon een jaar geleden tussen de drie bewindspersonen tijdens de vergadering van milieuministers in Brussel. Na lancering van het Plastic Pact in Nederland en Frankrijk, groeide het enthousiasme uit tot het waarmaken van de Europese evenknie.

Schone oceanen en veel meer hergebruik

Het Europese Plastics Pact bestaat uit afspraken tussen plasticproducenten, grote bedrijven, overheden en recyclers. Het pact bevat vier inhoudelijke doelen waar ondertekenaars zich aan hebben gebonden per 2025:

Maak plastic verpakkingen volledig recyclebaar en waar mogelijk geschikt voor hergebruik; Verminder onnodig plasticgebruik en gebruik van plastic gemaakt uit aardolie met ten minste 20%; Verbeter de huidige capaciteit van inzameling, sortering en recycling met ten minste 25%; Gebruik ten minste 30% gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen en producten.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Vandaag hebben 66 bedrijven en organisaties en 15 overheden het pact ondertekend. Ondertekenen van het pact is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ieder jaar wordt gemonitord hoe ver deelnemers zijn. Na de lancering starten vandaag direct de eerste werkgroepen, onder meer met het opzetten van monitoring, rapporteren, transport van plastic afval en circulair ontwerp van plastic. Voortgang wordt bewaakt door een roulerende stuurgroep bestaande uit een aantal ondertekenaars. De Europese Commissie is betrokken als waarnemer van het pact. Samen met de Europese Commissie wordt ook bekeken waar het Europees Plastics Pact kan bijdragen aan nieuw Europees plasticbeleid op basis van de Europese Green Deal.