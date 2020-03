Grote hoeveelheid drugs bij controle spookbewoning Osdorper Ban

Afgelopen woensdag heeft de politie bij een spookburgeractie aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West een 44-jarige man aangehouden. 'In de woning waarin hij verbleef, werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Gevlucht uit woning

Tijdens de controle op de Osdorper Ban zien agenten dat een schuifdeur aan de achterzijde van de woning wordt gesloten. Daardoor ontstaat het vermoeden dat er daadwerkelijk iemand in de woning aanwezig is. De agenten zien door het raam van de woning hulpmiddelen liggen waarvan bekend is dat die worden gebruikt bij de verwerking van drugs. Terwijl de formulieren worden ingevuld om op basis van de Opiumwet binnen te treden, rennen twee mannen uit de woning weg. Na een korte achtervolging wordt één van hen - een 44-jarige man - aangehouden.

Doorzoeking woning

In overleg met de officier van justitie en na toestemming van de rechter-commissaris wordt besloten een doorzoeking te verrichten in de woning. Specialisten van de Forensische Opsporing stellen sporen veilig en tijdens de doorzoeking vinden rechercheurs meer dan 100 kilogram heroïne in poedervorm in de woning. De poeder is inbeslaggenomen en de recherche gaat verder met het onderzoek. De verdachte is ingesloten en inmiddels ook voorgeleid aan de rechter-commissaris die de man voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld.

Spookbewoning

In de strijd tegen ondermijning stuiten de politie en gemeente regelmatig op het fenomeen spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.