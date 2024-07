Marechaussee pakt man op die ruim 200.000 euro moet betalen

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond 24 juli een 58-jarige man aangehouden op Schiphol. De man moest nog ruim 200.000 euro betalen in verband met een eerdere veroordeling voor een drugsdelict.

Bij de paspoortcontrole bleek dat hij gesignaleerd stond. De Marechaussee informeerde de man dat hij het openstaande bedrag moest betalen of anders 540 dagen in hechtenis zou gaan. Omdat hij het bedrag niet kon betalen, is hij aangehouden en ingesloten.