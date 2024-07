Laserpenschijner politiehelikopter krijgt 60 uur taakstraf en boete van 700,- euro

Het is een grote angst van vliegers: beschenen worden met een laser in de lucht. Dat die angst gegrond is, blijkt uit het feit dat dit jaarlijks tientallen keren gebeurt.

Levensgevaarlijk

Het schijnen met een laserpen lijkt onschuldig, maar het is levensgevaarlijk. De bemanning kan verblind raken, tijdelijk niets meer zien en zo de besturing over het toestel verliezen met alle gevolgen van dien. Ook kan degene die in de ogen beschenen wordt blijvende oogschade oplopen.

Aantal seconden zicht verloren en langdurig pijn aan de ogen

Dit overkwam een van de bemanningsleden die op 29 oktober 2023 bezig was met een surveillancevlucht boven Arnhem. Zij zagen twee mensen op de dijk lopen. Een van hen scheen meerdere malen op de grond, maar richtte de laser ook een aantal keer op de helikopter. De bemanning verloor hierdoor een aantal seconden het zicht op de vlieginstrumenten. Direct hierna had een van de bemanningsleden flinke pijn aan de ogen en was zijn zicht aangetast. Het bemanningslid heeft hier nog lange tijd last van gehad en was bang dat hij zijn werk niet meer kon uitvoeren.

Verdachte verklaart niet opzettelijk te hebben geschenen

De verdachte verklaarde dat hij op de bewuste avond met zijn vrouw aan het wandelen was. Dit doen zij vaker. Normaliter neemt hij dan altijd een zaklamp mee. Omdat hij die niet kon vinden, neemt hij de laserpen die hij in Turkije voor zijn zoon had gekocht, mee. Tijdens het wandelen scheen verdachte daar een aantal keer mee op de grond en in de lucht. Verdachte verklaarde dat hij de helikopter niet heeft opgemerkt en dus ook niet opzettelijk met de laserpen naar de helikopter heeft geschenen.

OM eiste 200 uur taakstraf, 4 maanden celstraf en schadevergoeding

De officier van justitie eiste 200 uur taakstraf, 4 maanden voorwaardelijke celstraf en een schadevergoeding van 700,- euro tegen verdachte voor het opzettelijk veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer, het begaan van een daad van geweld tegen iemand die zich aan boord van de politiehelikopter bevond en mishandeling van een agent door hem met de laserpen in de ogen te schijnen.

Rechtbank acht opzettelijk schijnen niet bewezen

De rechtbank heeft verdachte voor een deel van de verdachte feiten vrijgesproken. Wel vond de rechtbank dat de verdachte gevaar heeft veroorzaakt en dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest doordat hij meerdere malen met de laserpen naar de helikopter heeft geschenen. De rechter vindt dat er gevaar is ontstaan voor het luchtverkeer. De rechtbank legt de verdachte een taakstraf van 60 uur op en een schadevergoeding van 700,- euro.