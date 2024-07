Aanhoudingen na vondst drugs in loods

De politie hield donderdag 25 juli rond 15.30 uur in een loods aan de Bijlstraat in Bussum twee verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel en of vervaardigen van verdovende middelen.

De politie kreeg die dag informatie dat in een loods mogelijk sprake zou zijn van het fabriceren van (synthetische) drugs. Toen agenten ter plaatse kwamen, hielDen zij in de betreffende loods twee verdachten (48 en 49 jaar) aan. In de loods troffen agenten diverse middelen en grondstoffen aan die gebruikt worden bij het vervaardigen van (synthetische) drugs. De politie nam al die goederen in beslag en zet het onderzoek voort. Beide verdachten zitten nog vast.