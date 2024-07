Man aangehouden op verdenking van verkrachting bij studentencomplex in Diemen

De politie heeft op 17 juli een 21-jarige man uit Diemen aangehouden die verdacht wordt van de verkrachting van twee vrouwen in mei 2023 en maart van dit jaar. Deze incidenten zouden hebben plaatsgevonden in een studentencomplex aan de Rode Kruislaan in Diemen.