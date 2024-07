Bijna 200 overtredingen flitsbezorgers in 1,5 maand

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in 1,5 maand tijd meer dan 180 overtredingen geconstateerd bij bedrijven in de flitsbezorging en een platform waarvan zij gebruik maakten. In bijna alle gevallen was er sprake van illegale arbeid. De twee betrokken flitsbezorgbedrijven en het platform hebben hiervoor een boeterapport gekregen.

De Arbeidsinspectie constateerde de overtredingen in de periode van eind maart tot half mei 2023. Bij controles in verschillende steden in het land werden personen aangetroffen die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. De flitsbezorgbedrijven hadden geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd. De Arbeidsinspectie heeft vervolgens in de maanden daarna via de administratie gekeken of dit vaker voorkwam en dat was het geval. Het illegaal laten werken van mensen is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De flitsbezorgbedrijven hebben daarom een boeterapport ontvangen.

Bijzondere constructies

Opvallend zijn de constructies waarmee bezorgers in een aantal gevallen illegaal aan het werk waren bij de flitsbezorgbedrijven. Zo paste één van de bedrijven een constructie toe waarbij het personeel aan zichzelf uitleende via verschillende BV’s. Door deze constructie zijn de gevolgen voor het flitsbezorgbedrijf nog groter. De Arbeidsinspectie kan namelijk per bedrijf dat betrokken is bij de illegale tewerkstelling, dus ook de BV’s, een boete opleggen.

Platform

De Arbeidsinspectie ziet ook overtredingen door een platform. Bezorgers waren via het platform aan het werk voor de flitsbezorgbedrijven met een studentenverblijfsdocument. Met zo’n document is werken als zelfstandige voor een bepaalde periode toegestaan en is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De Arbeidsinspectie ziet echter op basis van opdrachten en een gezagsrelatie dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap, maar van een arbeidsrelatie. Het platform had daarom een tewerkstellingsvergunning moeten regelen. Dat was in deze zaak niet het geval en daarom heeft het platform een boeterapport ontvangen. Dat geldt ook voor de flitsbezorgbedrijven die deze mensen voor zich lieten werken. Ook die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat alle arbeidskrachten die voor hen werken legaal aan het werk zijn.

Het platform heeft in de praktijk dus arbeidskrachten ter beschikking gesteld aan de flitsbezorgbedrijven, terwijl het bedrijf ook niet geregistreerd staat als bedrijf dat mag uitlenen. Dat is een overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Via deze constructie zijn het platform en de opdrachtgevers goedkoper uit dan door mensen te laten werken via een uitzendbureau. Er hoeven namelijk geen sociale premies en belastingen worden betaald door de werkgevers, maar door de ‘zelfstandige’ zelf.