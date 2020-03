Veroordeling voor belagen en bedreigen jongens op Grindr

Een 25-jarige man uit Nijverdal is door de rechtbank Overijssel veroordeeld voor belaging, bedreiging en een poging tot bedreiging. De rechtbank legt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden op met een proeftijd van 3 jaar en een onvoorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Ook moet hij vier slachtoffers in totaal een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen.

Dreigen met naaktfoto’s

De man maakte op social media – waaronder Grindr – verschillende nepaccounts aan. Naar eigen zeggen deed hij dit om te achterhalen wie een nepprofiel van hem gemaakt had. Na een tijdje ging dit over in het nemen van wraak en het creëren van meer eigenwaarde. Hij zocht op slinkse wijze contact met 6 jongens en dwong hen contact met hem te onderhouden. Als ze dat niet deden, dan zou hij hun naaktfoto’s online zetten, ophangen bij scholen en rondsturen naar familieleden. Hiermee maakte de man langere tijd op ernstige en indringende wijze inbreuk op de lichamelijk integriteit, de persoonlijke levenssfeer en het gevoel van veiligheid van de jongens. De jongens waren oprecht bang dat hij hun naaktfoto’s zou publiceren.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De man is verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de deskundige heeft de man een narcistische persoonlijkheidsstoornis en heeft hij gebrek aan empathie. Naast de opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf en de taakstraf moet de man zich ambulant laten behandelen. Ook geldt een meldplicht bij de reclassering.