Twee doden na fatale botsing bestelbusje tegen boom in Eindhoven

Overleden

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.40 uur. Het busje botste tegen een boom op de Daalakkersweg in Eindhoven. 'Een 24-jarige inzittende vrouw overleed ter plekke. De 25-jarige bestuurder werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van de ochtend is ook hij overleden', aldus de politie.

Lachgasflessen in busje

In het bestelbusje werden flessen met lachgas gevonden. Of het lachgas een rol heeft gespeeld, is vaak niet meer te achterhalen. Achteraf is namelijk niet met een test vast te stellen of een bestuurder lachgas heeft gebruikt.

Technisch onderzoek politie

Het bestelbusje, waarmee de aanrijding plaatsvond, wordt door verkeersspecialisten van de politie onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar eventuele technische mankementen en naar de snelheid waarmee werd gereden.

Bewakingscamera's

De politie onderzoekt hoe de aanrijding kon gebeuren. Daarvoor praat de politie onder meer met getuigen en wordt er gekeken of er bewakingscamera's in de omgeving zijn waarop het voertuig kort voor het ongeluk was te zien.