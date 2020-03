Verkeersongeval op snelweg A2 nabij afrit Best-West

Op de snelweg A2 bij Best is zondagavond rond 21.15 uur een verkeersongeval gebeurd waarbij ten minste één voertuig betrokken was. Deze stond achterste voren op de vluchtstrook bij aankomst van de politie.

Ambulance

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd en ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over de bestuurder. Onbekend is de ernst van zijn verwondingen eveneens of er eventueel meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn geweest. De rechter rijstrook richting Den Bosch is enige tijd afgesloten geweest maar zorgde niet voor overlast van andere weggebruikers.