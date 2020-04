Belastingdienst belt of sms’t nooit voor openstaande rekening: trap er niet in!

‘U heeft uw omzetbelasting nog niet betaald. U krijgt daarvoor een boete en we hebben een deurwaarder ingeschakeld. Maar als u het nu overmaakt, hoeven we geen deurwaarder langs te sturen en krijgt u de boete weer teruggestort.’ Een soortgelijk telefoontje ontvingen veel ondernemers – voornamelijk in de agrarische sector – de afgelopen maanden. De politie benadrukt: de Belastingdienst vraagt nooit telefonisch of via een sms om geld over te maken, hang direct op.

Overeenkomstig in de werkwijze bij verschillende zaken is dat de beller veel kloppende informatie over het slachtoffer heeft. Ook legt hij rustig en duidelijk uit waarom hij belt, en wat eventuele gevolgen kunnen zijn als het slachtoffer niet betaalt. Vaak wordt daarbij aangehaald dat een deurwaarder wordt ingeschakeld om de openstaande rekening alsnog te voldoen.

De beller biedt het slachtoffer een aantrekkelijke oplossing: als er direct wordt betaald, hoeft de deurwaarder niet meer langs te komen en wordt de boete na betaling weer teruggestort.

De rekening waar het openstaande bedrag én de boete voor te laat betalen op gestort kunnen worden, is niet het rekeningnummer van de Belastingdienst, maar van de genoemde deurwaarder. Ook al komt hij niet meer langs, de betaling moet wel op diens rekening worden voldaan, zodat het na betaling allemaal weer klopt in de systemen van de Belastingdienst - aldus de oplichter aan de telefoon. In werkelijkheid gaat het geld naar de rekening van een zogenaamde geldezel: iemand die zijn rekening tegen betaling beschikbaar stelt voor criminele activiteiten. De rekeninghouder geeft zijn pas vervolgens af aan iemand die het geld van de rekening pint.

De politie ziet dat deze vorm van criminaliteit voor veel schaamte zorgt onder de slachtoffers. Achteraf voelen zij zich schuldig dat zij iin de oplichting zijn getrapt. Omdat de oplichting zo geraffineerd gaat, wil de politie blijven waarschuwen. Ook kinderen en kleinkinderen kunnen dit onder de aandacht brengen van hun (groot)ouders.

Wat te doen?

Als u, of uw (groot)ouders een telefoontje krijgt van de Belastingdienst met de vraag om een openstaande rekening te betalen, hang dan direct op. Ook al lijkt het heel betrouwbaar en spreekt de beller gedetailleerd over zaken die alleen de Belastingdienst weet, de Belastingdienst belt nooit met de vraag om geld over te maken. Als dit toch gebeurt, hang dan op en schakel direct de politie in.

Heeft u al geld overgemaakt? Bel direct uw bank om uw rekening te blokkeren en vervolgens de politie.

Als het zichtbaar is, schrijf dan het telefoonnummer van de beller op. Noteer ook het bankrekeningnummer waar het geld naar overgemaakt moet worden en andere relevante, herleidbare informatie die de beller noemt, zoals een website.

SMS

Ontvangt u een SMS van de Belastingdienst over een openstaande schuld met daarin een link om te betalen? Ook dit zal nooit door de Belastingdienst worden verzonden. Druk niet op de link in het sms’je, maar bel de politie of kijk op de website van de Belastingdienst.