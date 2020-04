Auto in brand na crash tijdens achtervolging, agenten redden inzittenden

Afgelopen nacht raakte een 34-jarige automobilist in Tilburg op de Sweelincklaan tijdens een politieachtervolging de macht over het stuur kwijt botste tegen een lichtmast en daarna tegen een boom. De auto kwam 20 meter verder tot stilstand en vloog direct in brand. Dit meldt de politie zondag.