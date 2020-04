Nederlandse en Belgische politie controleren grensgebied

De politie heeft zaterdag in Putte en Hoogerheide tijdens een controle een man gearresteerd en drugs in beslag genomen.

De Nederlandse en Belgische politie zijn de laatste tijd in het grensgebied van de gemeente Woensdrecht extra alert. De Belgische politie surveilleerde zaterdag te paard aan de Belgische zijde van de grens. De Nederlandse politie controleerde gelijktijdig op de mountainbike en in de auto op Nederlands grondgebied. Het was opvallend rustig met Belgische drugskopers, in vergelijking met enkele dagen geleden.

Vignet

In het Moretusbos bij Putte werd bij twee mannen uit België hennep in beslag genomen. Nadat zij zonder vignet de grens naar België waren overgestoken, kreeg het tweetal van de Belgische politie ieder een bekeuring van 250 euro.

Hennep

Aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide werd rond 20.10 uur een 29-jarige man uit Bergen op Zoom gearresteerd. In zijn auto troffen agenten hennep aan. Hij werd aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. De man zit nog vast en wordt zondag verhoord.