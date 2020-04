Zevenentwintig aanhoudingen na inval illegaal gokpand Rotterdam

Zevenentwintig mensen dachten afgelopen zaterdagavond dat ze ongestoord konden gokken in pand aan de Innsbruckweg in Rotterdam. Een verkeerde gok, want agenten vielen het pand binnen en hielden alle zevenentwintig aanwezigen aan. Ruim 10.000 euro, twee gokautomaten en twee auto’s werden in beslag genomen.